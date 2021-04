Dove vedere Milan Benevento, live streaming Serie A e diretta TV Sky o DAZN?

Sabato 1 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano si disputerà il match Milan Benevento, valevole per la 34^ giornata di Serie A 2020/21. Ecco tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e in live streaming Milan Benevento.

Dove vedere Milan Benevento: presentazione della partita

L’incontro Milan Benevento metterà a confronto i padroni di casa, quinti in classifica con 66 punti, che cercano punti fondamentali per mantenersi in zona Champions, e gli ospiti campani allenati dall’ex rossonero Filippo Inzaghi, pericolosamente caduti nelle zone calde della retrocessione e raggiunti, al terzultimo posto, dal Cagliari di Semplici. Ecco dove vedere Milan Benevento in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Milan Benevento: luogo e orario

Milan Benevento si giocherà sabato 1 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Nella gara di andata i rossoneri si imposero per 0-2 al Ciro Vigorito.

Dove vedere Milan Benevento: live streaming e diretta tv

Il match Milan Benevento verrà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su DAZN. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming sempre sulla piattaforma online di DAZN (Abbonati ora a 9,99€/mese). In ogni caso sarà possibile seguire la cronaca testuale dell’incontro Milan Benevento anche sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).