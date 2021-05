Euro 2020, Theo Hernandez chiamato da Deschamps? C’è anche Benzema

Euro 2020, il milanista e difensore Theo Hernandez entra nella lista di Didier Deschamps, sarà presente come il fratello Lucas. Una mossa importante e ben ponderata quella del tecnico francese, che riesce a conquistare due giocatori (Benzema, Theo Hernandez) di alto livello internazionale. Per il terzino milanista questa è una prima assoluta. Si afferma nella stagione corrente con la maglia rossonera, fino a questo momento sempre ignorato nelle selezioni dal ct transalpino. L’attaccante del Real Madrid torna in nazionale dopo sei lunghi anni.

Euro 2020, Theo Hernandez con Benzema

Doppia mossa per Deschamps che conquista due importanti giocatori, Theo Hernandez e Benzema. L’algerino nonché attaccante francese, Karim Benzema, anch’esso pronto in vista dell’Europeo. Quest’ultimo torna nuovamente protagonista, era fuori dl giro delle nazionali da Euro2016 a seguito dello scandalo Valbuena, 6 lunghi anni. Il terzino Theo Hernandez troverà in Nazionale il fratello Lucas, difensore del Bayern Monaco, che con i Blues ha ottenuto nel tempo numerose conquiste.

Il gruppo della Francia

Ci troviamo nel gruppo F, qui la Francia farà il suo esordio a Euro 2020 il 15 giugno a Monaco di Baviera giocando contro la Germania. Sabato 19 giugno affronterà l’Ungheria a Budapest mentre il 23 giugno sarà la volta dell’ultima del girone contro il Portogallo, sempre a Budapest.