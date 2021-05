Inter, Lukaku si gode lo scudetto e punge Ibrahimovic: il messaggio dell’attaccante

L’Inter ha vinto lo scudetto, premio meritato dopo una stagione di grandi risultati e senza rivali nel finale di campionato. La lotta testa a testa con i cugini rossoneri, si è conclusa quando questi ultimi hanno mollato verso il finale, sul più bello. La lotta scudetto è stata anche una battaglia tra i due leader delle milanesi: Ibrahimovic e Lukaku. Adesso il belga si gode lo scudetto e punge Ibrahimovic sui social.

Inter, il post di Lukaku

Romelu Lukaku, dall’alto dei suoi gol e delle sue numerose prestazioni che hanno spinto l’Inter verso lo scudetto, pubblica un post pungente su Instagram. L’attaccante belga, dopo aver festeggiato alla meglio lo scudetto, sia in giro per la città che con i compagni, oggi ha pubblicato un post sui social che ritraggono l’esultanza dopo un gol insieme ai compagni. La didascalia della foto è ciò che colpisce davvero: “Il nostro Dio ha incoronato il Re! Ora inchinatevi! King of Milano”. Potrebbe essere un messaggio-dedica ad Ibrahimovic dopo le vicende che hanno coinvolto i due attaccanti. Romelu aveva anche pubblicato, precedentemente: “Campioni! È stata una lunga strada per noi come squadra, ma alla fine ce l’abbiamo fatta! Grazie a tutti i tifosi dell’Inter di tutto il mondo! Godiamoci questo momento”.