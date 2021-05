Inter, pericolo per Lukaku: il club inglese prova l’assalto

L’Inter potrebbe perdere molto più di Antonio Conte, con il bilancio che dovrà tornare attivo, sul mercato sono finiti anche alcuni dei big. Il giocatore che sembrava incedibile e difficile da portar via, per il prezzo, potrebbe andar via. All’Inter pericolo per Lukaku nelle ultime ore, il Chelsea prova l’assalto.

Inter, pericolo per Lukaku: il Chelsea ci prova

I neo campioni d’Europa del Chelsea hanno intenzione di restare tra le migliori squadre d’Europa. Dopo il silenzio vissuto per alcuni anni, finalmente i Blues ritornano a cavalcare le onde del successo e non hanno intenzione di smettere. Per poter restare competitivi e forti anche nella prossima stagione, la società inglese ha puntato ad un attaccante di spessore: Romelu Lukaku.

I Blues vogliono regalarsi un bomber per competere con il Manchester City e United anche in campionato. Sono pronti a fortificare l’organico nel prossimo calciomercato. Difficile arrivare a Kane e Haaland, altri due grandi giocatori, proprio per questo l’idea Lukaku potrebbe prendere piede. Per il colpaccio occorrono 100 milioni di euro, una cifra che l’Inter non ha intenzione di abbassare, ma a quanto pare il Chelsea non avrebbe problemi legati ai soldi e quindi Tuchel e Abramovic parleranno proprio di questo nel prossimo vertice che si terrà a breve.