Inter senti Zazzaroni: “Se chiedi 250 mln con un interesse di 12% vuol dire che non hai un euro”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha detto la sua ancora una volta sulla creazione e la gestione della situazione Superlega, nel corso della trasmissione radiofonica Tutti Convocati su Radio 24. Inoltre si è voluto focalizzare sulla difficile situazione economica in casa Inter e dare un suo critico parere con qualche battutina. In particolare, ha voluto evidenziare la situazione in merito al prestito dei 250 milioni di euro arrivato dai colossi americani Bain Capital LP e Oaktree Capital Management per saldare gli arretrati degli stipendi. Ecco di seguito le parole dette da Ivan Zazzaroni durante la trasmissione.

Le parole di Zazzaroni

Ecco le parole e le battutine del giornalista durante la trasmissione Tutti Convocati su Radio 24:

La Superlega – “Il celodurismo ce l’hanno anche la Juve, il Real Madrid e il Barcellona. A parte l’Uefa tutti evocano il dialogo, quindi sarebbe ora di sedersi al tavolo e parlare. Anche Ceferin ha sbagliato la comunicazione: prendili e inizia a trattare“.

Inter – “Quando chiedi un prestito di 250 milioni di euro con un interesse del 12% vuol dire che non hai un euro. Io auguro ai tifosi dell’Inter di trovare un proprietario, ci vuole un intervento serio. La società è mancata per sei mesi, giocatori e allenatore hanno fatto un miracolo”.