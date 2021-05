Juve, Dybala non convocato con la Nazionale argentina per giocare le due partite di qualificazione in vista di Qatar 2022.

Nella giornata di ieri, il ct della Nazionale argentina Lionel Scaloni, ha stilato la lista dei 30 giocati convocati per giocare le prossime due partite di qualificazione per Qatar 2022. Nella lista ci sono dieci giocatori “italiani” ma non c’è Paulo Dybala. L’Argentina sfiderà il Cile il 4 giugno e la Colombia il 9 giugno senza la Joya. Sarà l’ultima edizione del torneo che prevede la partecipazione di 32 squadre, poiché dal 2026 la competizione Mondiale verrà estesa a 48 Paesi. Per la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio la competizione non si disputerà nei mesi di giugno-luglio ma nei mesi di novembre-dicembre in quanto l’evento avrà luogo in una zona molto calda dove, nella stagione estiva, le temperature sarebbero davvero proibitive per tutti. Gli stadi che ospiteranno i Mondiali saranno dotati di impianti di raffreddamento ad emissioni zero per garantire che la temperatura non superi mai i 27°.

Juve, Dybala non convocato con la Nazionale argentina

Nell’elenco redatto dal tecnico dell’Argentina Scaloni sono presenti tanti calciatori che giocano nella nostra Serie A, alcuni di questi alla prima chiamata in assoluto. Tuttavia, non è presente il giocatore juventino Dybala. Dopo alcuni problemi fisici è tornato a disposizione, nell’ultima parte di stagione, per l’allenatore Andrea Pirlo ma Scaloni non ha voluto portarlo con sé. I giocatori “italiani”, convocati dalla Selección sono: Joaquin Correa della Lazio, Juan Musso, De Paul e Molina dell’Udinese, Dominguez del Bologna, Lautaro Martinez dell’Inter, Pezzella e Martinez Quarta della Fiorentina, Romero e Palomino dell’Atalanta. Quest’ultimi, protagonisti assoluti della grandiosa stagione del club di Bergamo sono pronti al loro debutto in maglia albiceleste. Il grande ritorno è quello di German Pezzella assente dai convocati da un paio d’anni. Il fuoriclasse del gruppo italiano è sicuramente Lautaro Martinez, fresco di scudetto con l’Inter.