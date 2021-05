La Copa America si giocherà in Brasile, la conferma del CONMEBOL

La Copa America si giocherà in Brasile. La conferma arriva tramite un Tweet della CONMEBOL (la confederazione sudamericana di calcio). La competizione si sarebbe dovuta disputare in Argentina e Colombia, i due paesi si sono ritirati a causa della situazione pandemica nel paese. Confermata la data di inizio per 13 giugno prossimo, la finale ci sarà il 10 luglio. Le sedi e il calendario dei match saranno svelati a breve.

La CONMEBOL attraverso un tweet ha annunciato il cambio di sede della 47^ edizione della America. Nel post si legge: “La Copa America 2021 si giocherà in Brasile. Le date di inizio e di chiusura sono state confermate. Le sedi e il calendario saranno resi noti dalla CONMEBOL nelle prossime ore. Il più antico torneo per squadre Nazionali al Mondo farà vibrare l’intero continente!“. Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ha dichiarato: “Il governo brasiliano ha dimostrato agilità e capacità decisionale in un momento fondamentale per il calcio sudamericano. Il Brasile sta vivendo un momento di stabilità, ha dimostrato di avere le giuste infrastrutture e ha accumulato esperienza di recente per organizzare una competizione di questa portata“.

Le cause del ritiro di Argentina e Colombia

Inizialmente le sedi della Copa America erano Argentina e Colombia, entrambi i paesi, però, hanno dovuto rinunciare. In Argentina la diffusione del Coronavirus rende impossibile ospitare la competizione. L’emergenza sanitaria nel paese è talmente grave che secondo un sondaggio il 70% dei cittadini si è opposto all’organizzazione del torneo. Lo stesso ministro della Salute Carla Vizzoti aveva avvertito che il un paese di 45 milioni di abitanti sta attraversando il periodo più critico della pandemia, con più di 41.000 contagiati nella sola giornata di Giovedì . In Colombia disordini sociali hanno causato la morte di decine di persone, rendendo impossibile l’organizzazione.