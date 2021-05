Lautaro Martinez, il futuro è a Madrid: l’agente ha incontrato i due club

Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter nella prossima finestra di calciomercato. Il giocatore dell’Inter, molto desiderato in Spagna, potrebbe dire addio al club nerazzurro per partire alla volta di Madrid.

Lautaro Martinez, il futuro è a Madrid

Il quotidiano spagnolo, Marca, ha riportato la notizia dell’avvistamento dell’agente dell’argentino a ben due summit differenti. A quanto pare si sta dando da fare Alejandro Camano, nuovo agente di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Marca, il procuratore ha incontrato questa settimana sia i vertici del Real Madrid che dell’Atletico Madrid.

Fino a qualche settimana fa era sulla lista degli obiettivi del Barcellona, ma il club catalano ha virato su altri giocatori, le ultime notizie danno in prima linea Aguero. Con il Real Madrid che vede sfumare il sogno Halaand, torna di moda Lautaro Martinez. Per quanto riguarda i colchoneros, invece, si attende di capire quale sarà la decisione di Luis Suarez sul suo futuro. L’uruguaiano è ancora indeciso se andar via, verso la MSL o restare ancora nella Liga. In attesa che decisa, la società spagnola si guarda intorno e il “Toro” è uno dei migliori sul mercato.

L’attaccante dell’Inter ha un valore altissimo, è stato stimato tra 90 e 120 milioni di euro, risultando il più caro, anche più di Lukaku. Questo il valore accreditato dal Cies, l’Osservatorio calcistico più famoso d’Europa.