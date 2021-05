MVP serie A: chi sono i migliori calciatori della stagione 2020/2021

Mvp serie A, chi sono i sei giocatori più forti della stagione 2020/2021? Il campionato è appena concluso e la Serie A ha annunciato i calciatori che maggiormente si sono distinti. Il metodo di scelta degli Mvp è totalmente oggettivo e qualitativo in quanto prende in considerazione molti diversi dati racconti nelle competizioni di Seria A, Coppa Italia e Supercoppa. Tra i sei calciatori premiati ci sono tre nerazzurri, un biaconero, un rossonero e un viola. Scopriamo chi sono.

Mvp serie A, ecco i più forti

Iniziamo con il miglior under 23: Dusan Vlahovic. Il giocatore fiorentino ha un indice di efficienza tecnica del 91,9%. Ha realizzato 21 reti e ha creato 46 occasioni da gol in stagione. Proseguiamo con il miglior portiere che altri non può essere se non Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore rossonero ha collezionato 14 clean sheet, parando il 66% dei tiri subiti da dentro area. Il miglior difensore è dell’Atalanta e stiamo parlando di Cristian Romero. Il suo indice di efficienza tecnica è del 92,1%, detiene il record di 237 palloni recuperati e 122 duelli aerei vinti. Spostandoci a centrocampo, il migliore è Nicolò Barella. 94,2 è il suo indice di efficienza tecnica, 94,8 quello fisico. Ha realizzato con successo più del 60% dei passaggi con un coefficiente di difficoltà medio-alto.

I migliori attaccanti

Ed eccoci ai pezzi forti degli Mvp serie A, gli attaccanti. Ci sono due categorie: il miglior attaccante e il miglior giocatore assoluto della stagione. Cristiano Ronaldo con 29 gol realizzati porta a casa il titolo di capocannoniere e di miglior attaccante. Ha un’ efficienza tecnica del 94,3% e fisica del 95%. Ultimo ma non per importanza, il miglior giocatore assoluto della stagione è Romelu Lukaku. I suoi numeri fanno venire la pelle d’oca: efficienza fisica media del 95,5% con punte del 99%, 24 gol e 11 assist, aggressività offensiva del 98% e tra i migliori a proteggere palla. Un vero idolo per i tifosi interisti, una stagione straordinaria per il belga, che dopo lo scudetto mette a segno un ulteriore medaglia in bacheca.