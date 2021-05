Primavera 3, Grosseto-Arezzo 2-3: doppietta di Stampete e gol di Niccolò Marras

Nella terza giornata del girone di ritorno, la Primavera 3 dell’Arezzo si impone 3-2 sul campo del Grosseto. I ragazzi di Mister Sussi hanno chiuso il primo tempo 2-1 grazie a una doppietta di Stampete: a segno al 9′ e al 44′. Nel secondo tempo i padroni di casa trovano il gol che vale il 2-2. La partita sembrava mettersi in salita per gli Amaranto, quando Memushi è stato espulso per doppia ammonizione al 56′. Nonostante l’uomo in meno l’Arezzo è riuscita comunque a segnare la rete del definitivo 3-2 con Niccolò Marras al 76′ e sprecando altre due occasioni con Pittaccio e lo stesso Marras. Altri tre punti fondamentali per gli Amaranto che mantengono saldamente la testa della classifica. Niccolò Marras è in vetta alla classifica cannonieri a quota 11 reti.

Grosseto-Arezzo 2-3

Grosseto: Camparini, Salvadori, Mema (De Michele), Ottaviani, Fregoli, Sini, Gafà, Marraccini (Columbu), Francavilla (Sarno), Perrella, Rotondo.

A disp: Brunetti, Lucattini, Franceschini, Filippi, Cerulli, Valente

All: Mirko Pieri

Arezzo: Gagliardi, Baldoni, Ferraro, Verdelli, Memushi, Martelli, Marras N, Cristaldi (16′ Pittaccio), Stampete, Tordella, Marras D (25′ Bordonaro).

A disp: Fraraccio, Calabrò, De Pellegrin, Novelli, Bertollini, Canapini, Mascia, Mussi, Schiena, Gagliardotto.

All: Andrea Sussi

Reti: 9′ 44′ Stampete, 22′ Francavilla, 48′ Rotondo, 76′ Marras D.

Arbitro: Giovanni Curcio (Siena)

1° Assistente: Matteo Rullo (Grosseto)

2° Assistente: Raffaele Lampedusa (Grosseto)

CLASSIFICA

Arezzo 29

Livorno 23

Grosseto 16

Viterbese 14

Lucchese 12

Pontedera 11

Carrarese 10

Olbia 8

Pistoiese 7