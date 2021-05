PSG: Neymar rinnoverà il suo contratto fino al 2026

Arrivato a Parigi nel 2017, Neymar rinnoverà il suo contratto con PSG fino al 2026

Secondo il quotidiano francese L’Equipe, il 29enne brasiliano non lascerà la Ligue 1 quest’estate. Il PSG chiuderà il rinnovo di Neymar Jr, questo sabato, fino al 30 giugno 2026. Si chiarisce così una delle grandi incognite relative al futuro del club della Ville Lumière. Restano altri due punti interrogativi: quello relativo a Mbappé e al suo rinnovo, e quello riguardo a Leo Messi e alla sua volontà di voler aderire al progetto del club francese per la prossima stagione.

PSG: Neymar rinnoverà fino al 2026

Il rinnovo di contratto di Neymar non è stato un lavoro facile. Ogni fine stagione, il nome dell’attaccante della nazionale brasiliana veniva implicato in chiacchiere sul suo possibile ritorno al Barcellona. La scorsa estate il club blaugrana aveva proposto di svolgere svariati incontri per valutare alcune trattative sul futuro del giocatore. Negoziazioni quasi del tutto impossibili, sia per il netto rifiuto da parte del PSG, sia per la situazione economica del Barcellona. Nelle ultime settimane Neymar ha lasciato intendere più volte la volontà di voler continuare a giocare nel club francese, con l’obiettivo di vincere la Champions League. Il giocatore è felice a Parigi e negli ultimi mesi lo ha sempre dimostrato. Alla vigilia del match contro il Manchester City, in un’intervista ha affermato: “il PSG è cresciuto molto da quando sono arrivato. Il club è molto rispettato. Facciamo parte delle quattro migliori squadre europee per il quarto anno consecutivo“. L’eliminazione in semifinale di Champions non sembra essere stata un problema per il suo rinnovo di contratto. Anzi, l’annuncio atteso nella giornata di oggi, sembra voler sottolineare gli obiettivi futuri del tecnico argentino Pochettino. Con il nuovo accordo, il fuoriclasse brasiliano dovrebbe confermare anche il suo ingaggio da 36 milioni di euro a stagione. Si attende l’ufficialità.