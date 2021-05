Real Madrid, c’è Max Allegri per il dopo Zidane

Secondo vari rumors spagnoli il principale indiziato per sostituire Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid è proprio Massimiliano Allegri. L’ex tecnico di Juventus, Milan e Cagliari, inattivo da ormai due anni, sembra essere intenzionato a ripartire. Ma saranno proprio i blancos ad essere guidati da “acciughina“? Secondo il quotidiano spagnolo AS, i principali favoriti a guidare la panchina delle merengues sono lui e Raul. Per Max pare che sia già pronto un contratto di 2 anni. L’allenatore toscano è corteggiato però anche da Aurelio De Laurentis e dal suo Napoli. Occhio però alla Juventus dato che si parla di un possibile ritorno di Max sulla panchina dei bianconeri. Allegri lo conosce bene il Real Madrid dato che l’ha affrontato in due occasioni con la vecchia signora(finale di Cardiff del 2017 e quarti di finale di Champions League nel 2018.) Dopo Fabio Capello e Carlo Ancelotti, Allegri sarebbe il terzo allenatore della storia del Real Madrid. Il finale della Liga è ancora tutto da decidere con l’Atletico Madrid leggermente favorito sui cugini inseguitori e sul Barcellona di Messi. Eppure Florentino Perez pensa già al futuro. Su quale panchina si siederà Max Allegri il prossimo anno? È lui l’uomo giusto per far tornare i blancos sul tetto d’Europa?

Lo scenario di un Real Madrid “Allegriano”

In molti hanno criticato il gioco delle squadre di Allegri. Molti supporters juventini in particolare hanno sempre voluto un calcio più divertente e meno attendista. I risultati però Max li ha quasi sempre portati a casa. Il tecnico livornese ha sempre però allenato in Italia e se dovesse sbarcare in Spagna, si tratterebbe della sua prima esperienza all’estero. I tifosi delle merengues poi sono da sempre esigenti e all’idea di un calcio meno spumeggiante e più “allegriano” potrebbero storcere il naso. Il Real non vince però la Champions dal 2018 e vede probabilmente in Allegri la figura giusta per riportare la coppa dalle grandi orecchie a casa.

Non ci è riuscito né con il Milan né con la Juventus, con la quale per altro ha perso due finali, una proprio con le merengues. Riuscirà Massimiliano Allegri a vincere la sua prima Champions League qualora l’anno prossimo dovesse essere il tecnico dei blancos?