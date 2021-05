Eden Hazard è finito sul mercato del Real Madrid. Il club prenderà in considerazione le offerte dei club

Dopo aver fatto infuriare i tifosi del Real Madrid, a causa della bufera scoppiata nella semifinale contro il Chelsea, Eden Hazard è in vendita. Quelle risate sul prato da parte del giocatore, con i suoi ex compagni Zouma e Mendy, hanno significato davvero tanto per i fans. L’armonia con i Blancos, in realtà mai nata, sembra quasi conclusa. L’acquisto più dispendioso del club potrebbe andare via a fine stagione. Costato più di 100 milioni di euro, arrivato come leader per sostituire Cristiano Ronaldo, Hazard non è riuscito a dimostrare il meglio di sé.

Real Madrid: Eden Hazard è sul mercato

Che Hazard non fosse all’altezza del Real Madrid i tifosi lo dissero subito quando, si presentò in preseason abbastanza in sovrappeso. Hazard non si impegna, non si prende abbastanza cura di se stesso, non ha la mentalità di un leader e non è in grado di gestire le esigenze di essere il fuoriclasse del Real Madrid. Queste sono le parole maggiormente associate al giocatore belga in Spagna. Hazard non era un leader neanche al Chelsea, non lo è mai stato a causa del suo carattere introverso, ma nessuno ha mai messo in dubbio la sua preparazione atletica. Zidane, quando possibile, ha sempre puntato sul calciatore, trasmettendogli fiducia ma sembra che questo non sia bastato. Eden ha ancora quattro partite da giocare per cercare di influire sul finale di Liga e far ricredere i tifosi. Il belga ha ancora tre anni di contratto davanti a sé con il Real Madrid ma il club ha deciso di metterlo sul mercato. Dove potrà andare il giocatore? Al momento non ci sono piste concrete in quanto le possibilità sono davvero infinite. La Juventus potrebbe approfittare di questa grande occasione visti gli ottimi rapporti tra Andrea Agnelli e Florentino Perez.