Serie A femminile: Giuliani al Milan, Cantore verso Sassuolo, Inter su Prugna

Con la conclusione del massimo campionato di serie A femminile, è già tempo di calciomercato con le voci che si rincorrono e le prime trattative che si vanno delineando.

A fare rumore è soprattutto la Juventus campione d’Italia, che non sarà più guidata dall’ottima coach Guarino, che lascia la panchina bianconera dopo 4 grandi stagioni colme di successi (ha portato in bacheca ben quattro scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane).

Il futuro dell’allenatrice sarà ancora in Italia, dove potrebbe approdare ad un’altra Big oppure alla nazionale azzurra, se dovesse cambiare il futuro della Ct Bertolini.

Sul fronte delle giocatrici bianconere ormai imminente il passaggio della numero 1 Giuliani al Milan di mister Ganz, con conseguente cessione della Korenciova che ha richieste all’estero.

Alle spalle della Giuliani, ci saranno le valide rossonere Babb e Piazza a completare il reparto.

Dalla Juventus può andare in direzione Napoli la sudamericana Ippolito, giovane centrocampista che arriverebbe in azzurro con la formula del prestito.

Con la stessa formula sarà ceduta la brava attaccante Cantore al Sassuolo, dopo l’ultima positiva stagione con la maglia della Florentia; mentre la bomber Glionna in forza all’ Empoli Ladies, spera di rientrare alla base per ritagliarsi uno spazio in maglia bianconera.

Da seguire anche eventuali sviluppi per Salvatori Rinaldi del Milan, che potrebbe cambiare squadra per avere maggiore minutaggio in campo e la promettente Prugna dell’Empoli, centrocampista dinamica che piace all’Inter e non solo.