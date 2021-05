Serie A femminile: sirene estere per Galli e Bonansea, Durante piace all’Inter, scambio Bonfantini – Glionna?

Con la finale di coppa Italia vinta dalla Roma di coach Bavagnoli, cala il sipario sulla stagione 2020/2021 della serie A femminile.

Il calciomercato sta entrando nel vivo, dopo le recenti trattative che hanno fatto registrare il passaggio della numero 1 Laura Giuliani dalla Juventus al Milan, una nuova sfida per la guardiana della nazionale azzurra dopo 4 stagioni di successi in bianconero.

Le campionesse d’Italia della Juve potrebbero perdere un altro pezzo pregiato della rosa, come la forte centrocampista Aurora Galli, che è richiesta dall’Everton in Premier League, con contratto davvero invitante e la prospettiva del professionismo.

Insieme a Galli, anche la goleador Barbara Bonansea fa gola all’estero, con Manchester Utd e Lione che sono pronti a farsi avanti ed intavolare una trattativa col suo agente Mino Raiola, che la assiste da questa stagione.

Tra gli obiettivi in entrata invece c’è da Madrid, sponda Real, la fortissima Kosovare Asllani, attaccante della nazionale svedese classe 1989.

La Roma dal suo canto, fresca del titolo della coppa Italia, potrebbe accettare lo scambio con la Juve che chiede l’esterna d’attacco Bonfantini e propone la talentuosa Glionna, nell’ultima stagione in forza all’Empoli Ladies.

Altro pezzo pregiato del mercato è sicuramente il portiere Durante, che ha fatto molto bene al Verona ma è di proprietà della Fiorentina, ed è seguita con interesse dall’Inter e dalla Juventus.