Serie B, 37ª giornata: la Salernitana batte l’Empoli. Pecchia trionfa e salva la Cremonese. Frena il Lecce

Playoff e promozione diretta: Salernitana e Monza una sfida da cavalleria rusticana. Spal, Chievo, Brescia e Reggina si contendono gli ultimi 2 posti disponibili.

La Salernitana di Castori supera l’Empoli per 2-0 e si candida per la promozione diretta in serie A, ma dovrà superare l’ultimo ostacolo nella 38ª giornata del 10 maggio contro il Pescara. Le reti dei campani sono state messe a segno da Bogdan al 32′ e da Anderson in pieno recupero al 93′. Il Monza piega la resistenza del Cosenza nell’ultimo quarto d’ora di gioco grazie a Balotelli (entrato al 73′ in campo) che sblocca il risultato al 74′, a cui si aggiungono le reti di D’Errico all’83’ e Diaw all’88’. Nonostante la sconfitta i cosentini restano attaccati all’ultimo treno per i playout, ma dovranno vedersela con il Pordenone in piena lotta per evitarli. I brianzoli, invece, dovranno battere il Brescia e sperare in un passo falso della Salernitana per accedere nella massima serie.

La crisi del Lecce. Stabile il Venezia e ottimo Ascoli. Continua il sogno del Brescia

Frena il Lecce a via del Mare, che sembra aver perso lo smalto dei giorni migliori, ed impatta sul 2-2 contro gli agguerritissimi calabresi della Reggina, i quali dopo essere passati in vantaggio con Edera al 7′, vengono raggiunti e superati dalla doppietta di Stepinsky al 14′ e al 16′. Il pari finale è di Montalto che al 27′ agguanta il punto della speranza playoff. Il pareggio non serve a nessuna delle 2 compagini perchè il punticino allontana sia i salentini dalla promozione diretta che i reggini dalle prime 8.

Il Venezia resta in 5ª posizione dividendosi la posta in palio con il Pordenone, attualmente al quintultimo posto. Lo 0-0 finale tiene accese le speranze dei ramarri per evitare i playout; i friulani dovranno sperare in una combinazione di risultati, a loro favorevoli, per scamparla. I veneti del Cittadella perdono contro l’Ascoli dei miracoli di Sottil, che nelle ultime 6 giornate ha portato a casa 16 punti sui 18 a disposizione, grazie ai quali ha raggiunto quota 44 pt.. Agli ascolani, che prima dell’arrivo del succitato mister sembravano certi di finire in Legapro, basterà un pareggio contro il Chievo nell’ultima disputa della stagione.

Continua il sogno del Brescia, che a fatica supera il mai domo Pisa per 4-3 e resta in scia dell’ottava posizione. Il mattatore della gara è stato Florian Ayè in quanto autore di una tripletta. I toscani erano passati in vantaggio al 9′ con Marin per poi essere raggiunti al 19′ dallo stesso Ayè e superati dalla rete di Donnarumma su rigore al 52′. Il provvisorio 3-1 ed il 4-3 finale portano la sigla dello scatenato francese che al 65′ e all’ 82′ rende speciale la sua giornata. Le altre reti degli ospiti sono state messe dentro da De Vitis su rigore al 68′ e da Sibilli all’ 86′. Da segnalare il rigore sbagliato al 64′ di Mastinu per il Pisa.

La Spal soffre ma vince a Reggio-Emilia per 2-1 e tiene accesa la fiammella playoff. La vittoria porta la firma di Esposito (35′) e Strefezza (68′), mentre il momentaneo pari è stato di Varone al 63′. I padroni di casa avranno un’ultima occasione nella 38ª giornata per agguantare il quart’ultimo posto contro il Vicenza, anch’esso alla disperata ricerca di punti salvezza.

Fabio Pecchia: missione compiuta

Un encomio in particolare va all’esperto e bravo tecnico della Cremonese che in pochi mesi ha stravolto una squadra in piena crisi salvandola dalla retrocessione nella terza serie. Il rammarico c’è perchè con un pizzico di fortuna in più i grigiorossi sarebbero potuti entrare con merito nella zona playoff, il che avrebbe dato maggiore giustizia al tecnico pontino, che vanta un curriculum di alto profilo, sia come giocatore che come allenatore.

Peccato che la Roma non abbia valutato una scelta interna per la successione a Fonseca, ma forse il calcio italiano crede poco nelle sue giovani e più brillanti risorse. Tornando alla gara i lombardi hanno liquidato per 3-0 la pratica Pescara con reti del fromboliere Daniel Ciofani al 28′ su rigore, Nardi al 63′ e Valzania al 72′. Gli abbruzzesi con la disfatta di ieri devono dire quasi addio alla serie B.

Salvezza del Frosinone

A Frosinone è arrivata la salvezza matematica dopo il pareggio interno contro il Vicenza. In realtà gli obiettivi di inizio stagione erano altri, ma vista come si era messa la situazione dopo l’esonero di Alessandro Nesta, questo punto vale oro ed evita al patron Stirpe e la sua gente un dolore che sarebbe stato troppo grande da sopportare. L’1-1 porta la firma di Vandeputte per gli ospiti al 74′ e di Brignola al 76′ che sancisce la fine delle ostilità.

L’Entella saluta la serie B

Chiude la serie lo sfortunato Entella, ormai retrocesso da tempo, il quale cede in casa con grande dignità contro il Chievo per 3-1. Le marcature sono di Matteo Mancosu al 1′ per i liguri a cui seguono quelle di Gigliotti all’8′, Di Gaudio al 43′ e Canotto al 51′ che portano in trionfo i clivensi. Per la Virtus Entella è tempo di bilanci e interrogazioni perchè 61 reti subite e appena 28 segnate in 37 incontri, con 11 pareggi, 22 sconfitte e solo 4 vittorie è un bottino troppo misero per restare in serie B, anche se le va riconosciuto il grosso impegno profuso che non ha portato i risultati sperati. Per i veneti restano i playoff, quasi certi, a cui aggrapparsi per salvare la stagione sottotono avuta.

Risultati della 37ª giornata:

Ascoli-Cittadella

2-1

Brescia-Pisa

4-3

Cosenza-Monza

0-3

Cremonese-Pescara

3-0

Entella-Chievo

1-3

Frosinone-Vicenza

1-1

Lecce-Reggina

2-2

Reggiana-Spal

1-2

Salernitana-Empoli

2-0

Venezia-Pordenone

0-0.

Classifica:

1) Empoli

70 pt.

2) Salernitana

66 pt.

3) Monza

64 pt.

4) Lecce

62 pt.

5) Venezia

58 pt.

6) Cittadella

56 pt.

7) Chievo

53 pt.

8) Brescia

53 pt.

9) Spal

53 pt.

10) Reggina

50 pt.

11) Cremonese

48 pt.

12) Frosinone

47 pt.

13) Pisa

45 pt.

14) Vicenza

44 pt.

15) Ascoli

44 pt.

16) Pordenone

44 pt.

17) Cosenza

35 pt.

18) Reggiana

34 pt.

19) Pescara

32 pt.

20) Entella

23 pt.