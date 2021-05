Serie D: nel girone G continua la marcia trionfale del Monterosi

Il girone G ha un solo padrone: il Monterosi F.C.

Mancano 6 giornate al termine è la squadra con sede nel viterbese nella cittadina di Monterosi (4.637 abitanti) sta dominando il campionato senza alcuna difficoltà. Fatta eccezione del lungo periodo invernale in cui la compagine dovette stare ferma per il Covid, dalla ripresa in poi ha dimostrato di essere la più forte del raggruppamento, tanto d’accumulare 16 punti di vantaggio sulla seconda classificata della Vis Artena, ormai fuori da ogni logica di rimonta possibile.

I primi della classe hanno regolato la pratica Arzachena con un comodo 2-0 grazie alle reti di Sivilla al 23′ e Cancellieri al 27′. Ora se per i capoclassifica il successo allunga la loro serie positiva a 16 giornate senza sconfitte, iniziata il 17 febbraio, in cui hanno portato a casa 40 punti su 48 (12 vittorie e 4 pareggi), per i sardi, invece, è un brutto momento: perchè pur avendo 4 partite in meno, sono sempre al 14º posto ed in piena lotta playout.

La resa della Vis Artena e il riscatto del Latina. La zona palyoff:

La Vis Artena con la sconfitta contro il Muravera per 2-0 (reti di Geroni al 30′ e di Legal all’82’), perde l’ultima occasione che aveva di restare in scia dei Monterosini. La sconfitta interna contro il Lanusei ha lasciato il segno, mentre per il Muravera la vittoria è ossigeno puro verso i playoff.

Il Latina al 96′ ottiene un’incredibile vittoria sul campo dell’Afragolese per 2-1, dopo essere rimasto in 9. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Energe al 1′ per poi essere raggiunti al 30′ da Corsetti, la rete finale è di Sarritzu che a pochi secondi dalla fine mette dentro il gol dell’ insperata vittoria, rilanciando i pontini verso il secondo posto ed i campani al penultimo.

Pareggio senza infamia e senza gloria tra Latte Dolce Sassari e Savoia, che terminano le ostilità sull’1-1. Le marcature portano la firma di Scotto al 39′ per i sassaresi e di Leva al 65′ per la squadra di Torre Annunziata. Anche per la Nocerina, in piena lotta playoff, c’è stato un pareggio sul campo del Cassino per 2-2, che le consente comunque di restare tra le prime 5.

Sono passati in vantaggio i padroni di casa con Orlando all’8′ per poi essere raggiunti dalla rete di Morero al 16′. Nel secondo tempo Diakite al 59′ sigla il gol del vantaggio ospite, ed infine Lucchese al 73′ mette dentro la rete del pari definitivo. Buono il punto per i cassinati in ottica salvezza.

Il trionfo dell’Insieme Formia.

La vittoria più rotonda è senza dubbio quella dell’Insieme Formia che ne rifila 4 al malcapitato Carbonia, tenendo accese le ultime speranze per i playoff. Sono andati a segno Camilli al 2′, Gomez al 32′, Del prete all’88’ ed il fuoriclasse Tounkara al 93′. Peccato per i troppi punti persi nel momento topico del campionato perchè altrimenti oggi i formiani si troverebbero più in alto in classifica.

Il Lanusei perde un’altra occasione d’oro

Altro passo falso del Lanusei che non va oltre l’1-1 sul campo del fanalino di coda del Giugliano. Anche se l’obiettivo d’inizio stagione per gli ogliastrini era, ed è, la salvezza, con un pochino di consapevolezza in più avrebbero potuto (e forse ci riusciranno) stare comodamente al 4º o 5º posto. I lanuseini possono vincere contro chiunque se in giornata di vena, ma allo stesso tempo perdere anche contro le ultime, quando scendono in campo senza convinzione. Di Attili al 6′ la rete del vantaggio ospite, mentre la rete del risultato definitivo è stata di Orefice al 15′.

Zona playout

La Nuova Florida divide la posta in palio impattando sul proprio campo per 1-1 contro una squadra ostica come la S.S. Nola 1925, dove entrambe le formazioni hanno ottenuto quello che volevano: ovvero un punto per continuare il discorso salvezza ed evitare i playout. Alla rete di Russo per i nolani all’11’ ha risposto al 20′ Minnocci. Nello scontro diretto tra Gladiator-Torres, entrambe a rischio retrocessione, non si fa male nessuno perchè l’incontro termina 1-1, il 4º della giornata, con marcature di Origlio al 64′ per i sassaresi e di Sall all’81’ per i padroni di casa. Ambedue restano appaiate a quota 24 punti, con appena 1 punto sull’Afragolese che si trova al 17º posto a 23 punti, e 7 sul Giugliano ultimo a 17 pt..

Risultati 28ª giornata:

Giugliano-Lanusei

1-1

Gladiator-Torres

1-1

Muravera-Vis Artena

2-0

Arzachena-Monterosi

0-2

Insieme Formia-Carbonia

4-0

Latte Dolce-Savoia

1-1

Afragolese-Latina

1-2

Cassino-Nocerina

2-2

Nuova Florida-SS Nola 1925

1-1.

Classifica:

1) Monterosi

67 punti

2) Vis Artena

51 pt. -1 gara in meno-

3) Latina

51 pt. -2 gare in meno-

4) Savoia

46 pt.

5) Nocerina

46 pt.

6) Muravera

42 pt. -1 gara in meno-

7) Insieme Formia

40 pt.

8) Carbonia

40 pt.

9) Lanusei

40 pt.

10) Cassino

34 pt. -1 gara in meno-

11) Nuova Florida

33 pt.

12) Latte Dolce

30 pt.

13) S.S. Nola 1925

27 pt.

14) Arzachena

25 pt. -4 gare in- meno

15) Torres

24 pt.

16) Gladiator

24 pt.

17) Afragolese

23 pt.

18) Calcio Giugliano

17 pr. -1 gara un meno-.