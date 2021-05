Superlega, ufficiale: aperta indagine disciplinare contro la Juventus

Superlega, da soluzione ad incubo per Andrea Agnelli e la Juventus. La Uefa ha deciso e annunciato ufficialmente il provvedimento. L’organo con alla presidenza Ceferin ha fatto sapere di aver preso provvedimenti contro la Juventus.

Superlega, il comunicato ufficiale della Uefa contro la Juventus

La Juventus, insieme a Real Madrid e Barcellona, non hanno accennato a fare passi indietro con la Superlega. I tre club restano legati al proprio progetto. Così, dopo l’ultimatum, la Uefa ha preso il provvedimento definitivo e pubblicato la sua ultima decisione.

Comunicato Uefa: “In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, gli ispettori disciplinari e etici della UEFA sono stati oggi incaricati di condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del quadro giuridico della UEFA da parte di Real Madrid CF, FC Barcelona e Juventus FC in relazione al cosiddetto progetto Superlega. Ulteriori informazioni a riguardo saranno rese disponibili a tempo debito“.

Dopo le “minacce” di Gabriele Gravina che invitava la Juventus a ritornare sui suoi passi per evitare esclusione dalla Serie A, si aggiunge anche la Uefa. Il presidente della FIGC ieri aveva affermato: “La Juventus verrà esclusa dalla Serie A se non dovesse abbandonare la Superlega. Al riguardo, come sapete, c’è una normativa molto chiara che va rispettata”.

Nuovi guai per la società piemontese che non accenna ad abbandonare il progetto che potrebbe causare gravi problemi al futuro di tutti.