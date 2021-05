Tennis femminile: ranking WTA aggiornato al 17 maggio. La Swiatek sale al 9º posto. Male le italiane

Nella nuova classifica stilata dalla WTA si registra l’entrata della giovanissima Swiatek nelle migliori 10, mentre è sempre l’australiana Barty a dominare su tutte le altre. Le azzurre sono molto indietro, infatti, basta notare che appena dieci tenniste fanno parte delle prime 288 al Mondo.

Dopo la netta vittoria di Iga Swiatek su Karolina Pliskova per 6-0, 6-0 in poco più di 46 minuti agli internazionali di Roma, per la 19enne si aprono le porte della Top teen. La polacca, grazie a questa schiacciante vittoria, balza dalla 15ª alla 9ª posizione, mentre la sua avversaria retrocede in 10ª. La quasi 40enne Serena Williams, pur cedendo nei 32mi, resta alla 8ª;

la Barty è inamovibile in cima alla classifica davanti alla nipponica Naomi Osaka. La Svitolina occupa la 6ª piazza , preceduta dalla statunitense Kenin. La canadese Andreescu è ferma alla 7ª. La bielorussa Sabalenka, uscita nei 16mi, si trova in 4ª posizione, invece, la campionessa Halep rimane al terzo posto.

Da segnalare che delle prime 10 solo Swiatek e Pliskova hanno ben figurato nel torneo capitolino, a differenza di tutte le altre che sono uscite prestissimo dalla rassegna della città eterna.

Il movimento rosa italiano è in crisi

Per quanto riguarda il capitolo delle tenniste italiane bisogna dire che la situazione è preoccupante, perchè non si intravede il ricambio generazionale come avvenuto tra gli uomini, e la sole Errani, Giorgi, Paolini e Trevisan, anche se in costante crescita, non possono certo tenere sulle spalle il peso della situazione. Per scovare nuovi talenti, bisognerebbe andare campo per campo, anche in quelli più sperduti di periferia, e sopratutto, garantire loro un progetto sicuro e duraturo di crescita, perchè spesso nel tennis emerge chi ha più possibilità economiche e non sempre il più meritevole, ma questo è un altro discorso. Possibile che l’era Pennetta, Schiavone, Vinci e della stessa Sara Errani non abbia portato frutti?

Top 20:

1) Barty

10.175 punti

2) Osaka

7.461 pt.

3) Halep

6.520 Pt.

4) Sabalenka

6.195 pt.

5) Svitolina

5.925 pt.

6) Kenin

5.865 pt.

7) Andreescu

5.265 pt.

8) S. Williams

4.791 pt.

9) Swiatek

4.435 pt.

10) Pliskova

4.345 pt.

11) Bencic

4.140 pt.

12) Kvitova

4.115 pt.

13) Muguruza

4.110 pt.

14) Brady

3.830

15) Mertens

3.685 pt.

16) Azarenka

3.526 pt.

17) Bertens

3.220 pt.

18) Sakkari

2.830 pt.

19) Muchova

2.816 pt.

20) Konta

2.756

Le italiane: sale la Errani, in stallo Giorgi e Trevisan, mentre Yasmine Paolini guadagna 2 posizioni. Per tutte le altre “Mala tempora currunt sed peiora parantur”, almeno per ora.

83) Giorgi

1000 punti

91) Paolini

863 pt.

97) Trevisan

844 pt.

108) Errani

749 pt.

111) Cocciaretto

746 pt.

169) Giulia Gatto-Monticone

429 pt.

218) Di Giuseppe

319 pt.

248) Pieri

276 pt.

266) Turati

256 pt.

288) Bronzetti

229 pt.