Verratti infortunato, in dubbio la sua partecipazione agli Europei

Marco Verratti infortunato. Il centrocampista del PSG e della nazionale italiana ha riportato una distorsione del legamento laterale del ginocchio destro. I tempi di recupero vanno da un mese a un mese e mezzo. Il calciatore, quindi, chiude in anticipo la stagione con il club francese e mette in dubbio la sua partecipazione agli Europei che iniziano l’11 giugno.

Verratti infortunato: il verdetto dei medici

Dopo l’infortunio riportato sabato in allenamento, Marco Verratti sarà fuori dalle 4 alle 6 settimane. Dopo gli accertamenti al Camps des Loges, i medici fanno sapere che il calciatore ha riportato una lesione del legamento collaterale medio del ginocchio destro. Un infortunio guaribile in un mese o in un mese e mezzo. Stagione finita per il centrocampista, già assente domenica nella partita del PSG contro il Rennes. Verratti, dunque, oltre a saltare le ultime due giornate in Ligue 1, sarà indisponibile anche per la semifinale di Coppa di Francia di Mercoledi a Montpellier. Una stagione sfortunata segnata da infortuni e dal Covid. Fuori per un infortunio all’anca e alla gamba, ha saltato tre partite dopo il contagio da Covid.

A rischio la partecipazione agli Europei

L’infortunio di Verratti preoccupa mister Mancini. La distorsione arriva esattamente un mese prima dell’inizio degli Europei in programma per l’11 giugno. I tempi di recupero terranno il centrocampista lontano dal campo almeno per i primi match della fase a gironi. La partita d’esordio della Nazionale italiana sarà l’11 giugno contro la Turchia.