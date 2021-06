Amichevole, dove vedere Belgio-Grecia: streaming e diretta tv in chiaro?

Domani sera, alle ore 20.45, al “King Baudouin Stadium” di Bruxelles, il Belgio del C.T Roberto Martinez ospiterà la Grecia del C.T John van ‘t Schip, il match è valido come gara amichevole in preparazione ai prossimi Europei. Prima di scoprire dove vedere Belgio-Grecia in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

Il match di Bruxelles servirà al Belgio per prepararsi al meglio ai prossimi Europei in programma dall’ 11 giugno all’11 luglio. Il Belgio è inserito nel Gruppo B con Danimarca, Finlandia e Russia. Il Belgio giocherà sabato 12 giugno alle ore 21 contro la Russia a San Pietroburgo, giovedì 17 giugno alle ore 18 contro la Danimarca a Copenaghen e lunedì 21 giugno alle ore 21 contro la Finlandia a San Pietroburgo. La Grecia, invece, non prenderà parte ai prossimi Europei. Il prossimo match amichevole del Belgio sarà domenica 6 giugno quando la nazionale di Martinez affronterà la Croazia.

Dove vedere Belgio-Grecia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Belgio-Grecia, valevole come gara amichevole, non sarà trasmesso in chiaro almeno per quanto riguarda le reti italiane. Il match, però, potrebbe essere trasmesso sulle tv locali delle due nazioni. Pertanto è consigliato seguire gli aggiornamenti Live provenienti dalle pagine social delle due nazionali.