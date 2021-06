Amichevole, dove vedere Danimarca-Bosnia: streaming e diretta tv in chiaro?

Domani sera, alle ore 18, al “Brondby Stadion”, la Danimarca del C.T Kasper Hjulmand ospiterà la Bosnia del C.T Ivajlo Petev, il match è valido come gara amichevole in preparazione ai prossimi Europei. Prima di scoprire dove vedere Danimarca-Bosnia in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

Secondo match amichevole per la nazionale danese in preparazione del prossimo Europeo che si terrà dall’11 giugno all’11 luglio. La Danimarca nella prima amichevole pre-Europeo ha pareggiato per 1-1 contro la Germania, per i danesi in gol l’attaccante del Lipsia Poulsen. Danimarca che ad Euro 2020 è stata inserita nel Gruppo B con Belgio, Finlandia e Russia e debutterà sabato 12 giugno contro la Finlandia. Per quanto riguarda la Bosnia, invece, non prenderà parte all’Europeo ma per i bosniaci sarà un buon test in attesa di riprendere il cammino per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Dove vedere Danimarca-Bosnia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Danimarca-Bosnia, valevole come gara amichevole, non sarà trasmesso in chiaro almeno per quanto riguarda le reti italiane. Il match, però, potrebbe essere trasmesso sulle tv locali delle due nazioni. Pertanto è consigliato seguire gli aggiornamenti Live provenienti dalle pagine social delle due nazionali.