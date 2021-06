Amichevole, dove vedere Francia-Bulgaria: streaming e diretta tv in chiaro?

Domani sera, alle ore 21.10, allo “Stade de France”, la Francia del C.T Didier Deschamps ospiterà la Bulgaria del C.T Jasen Petrov, il match è valido come gara amichevole in preparazione ai prossimi Europei. Prima di scoprire dove vedere Francia-Bulgaria in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

Ultima amichevole per i transalpini in vista del debutto ufficiale ad Euro 2020 che avverrà martedì 15 giugno alle ore 21 contro la Germania, match che si giocherà all’ “Allianz Arena” di Monaco di Baviera. La Francia nel primo test amichevole ha battuto agevolmente il Galles per 3-0 grazie alle reti di Mbappé, Griezzman e Dembelé. Francia che al prossimo Europeo è inserita nel Gruppo F con Germania, Portogallo e Ungheria.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-BULGARIA

Francia (4-3-3): Lloris; Digne, Kimpembe, Varane, Pavard; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé. C.T: Deschamps.

Bulgaria (3-4-3): Karadhzov; P. Hristov, A. Hristov, Antov; Karagaren, Malinov, Cocev, Tsvetanov; Despodov, Yankov, Galabinov. C.T: Petrov.

Dove vedere Francia-Bulgaria, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Francia-Bulgaria, valevole come gara amichevole, non sarà trasmesso in chiaro almeno per quanto riguarda le reti italiane. Il match, però, potrebbe essere trasmesso sulle tv locali delle due nazioni. Pertanto è consigliato seguire gli aggiornamenti Live provenienti dalle pagine social delle due nazionali.