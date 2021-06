Amichevole, dove vedere Germania-Lettonia: streaming e diretta tv in chiaro?

Questa sera, alle ore 20.45, alla “Esprit Arena” di Dusseldorf, la Germania del C.T Joachim Löw ospiterà la Lettonia del C.T Dainis Kazakevičs, il match è valido come gara amichevole in preparazione ai prossimi Europei. Prima di scoprire dove vedere Germania-Lettonia in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

Seconda ed ultima amichevole pre-Europeo per la “Mannschaft” dopo il pareggio per 1-1 contro la Danimarca grazie alle reti di Neuhaus e Y. Poulsen per i danesi. La Germania ad Euro 2020 è inserita nel Gruppo F con Germania, Ungheria e Portogallo. Germania che esordirà martedì 15 giugno alle ore 21 contro la Francia a Monaco di Baviera, poi giocherà contro il Portogallo sabato 19 giugno alle ore 18 sempre a Monaco ed infine contro l’Ungheria mercoledì 23 giugno alle ore 21 sempre a Monaco. La Lettonia, invece, non si è qualificata al prossimo Europeo ma sarà comunque sarà un buon test difronte ad una delle nazionali più forti.

Dove vedere Germania-Lettonia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Germania-Lettonia, valevole come gara amichevole, non sarà trasmesso in chiaro almeno per quanto riguarda le reti italiane. Il match, però, potrebbe essere trasmesso sulle tv locali delle due nazioni. Pertanto è consigliato seguire gli aggiornamenti Live provenienti dalle pagine social delle due nazionali.