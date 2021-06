Amichevole, dove vedere Olanda Georgia: streaming e diretta tv in chiaro?

Domenica 6 giugno 2021 alle ore 18:00 al De Grolsch Veste di Enschede andrà in scena l’incontro amichevole Olanda Georgia. Ecco tutte le informazioni dove vedere in diretta tv e streaming Olanda Georgia.

Dove vedere Olanda Georgia, presentazione della partita

Il match amichevole Olanda Georgia metterà a confronto due nazionali dai destini molto diversi. I padroni di casa dell’Olanda si preparano per la massima competizione Europea per Nazioni dove troveranno sul loro cammino, tra le altre, anche la nazionale ucraina allenata da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Andriy Shevchenko. Gli ospiti della Georgia, invece, non sono riusciti ad agguantare la qualificazione ad Euro2020 e affronteranno il test match come preparazione alle qualificazioni Mondiali in programma a settembre. Ecco tutte le informazioni dove vedere in diretta tv e streaming Olanda Georgia.

Dove vedere Olanda Georgia, streaming e diretta tv in chiaro?

L'incontro si giocherà al De Grolsch Veste di Enschede, domenica 6 giugno 2021 alle ore 18:00. Per il match non è prevista la trasmissione in diretta tv in chiaro e in streaming gratis da parte delle reti italiane. Sarà comunque possibile seguire gli aggiornamenti della partita nelle pagine social delle 2 Nazionali (via Facebook, Instagram e Twitter). La partita Olanda Georgia verrà inoltre trasmessa dalle rispettive reti nazionali delle due compagini.