Calciomercato Inter: addio a Young, a centrocampo ci sarà un ritorno di un ex?

Mentre gran parte dei calciatori sono impegnati nelle competizioni continentali come Euro 2020 e la Copa America, la dirigenza nerazzurra sta lavorando senza sosta per allestire una squadra competitiva da mettere a disposizione del proprio tecnico, Simone Inzaghi, in vista della prossima stagione. Nonostante le difficoltà economiche attuali dell’Inter, Marotta ha più volte rassicurato i tifosi nerazzurri affermando che non saranno ceduti tutti i ‘top player’ della rosa laureatasi Campione d’Italia 2020/21 e che per il prossimo anno ci sarà una rosa competitiva per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Calciomercato Inter: ufficiale l’addio di Young, ritorna Kovacic?

Nella giornata di Giovedì 17 Giugno è stato ufficializzato il ritorno di Ashley Young all’Aston Villa. L’ormai ex esterno dell’Inter ha definito gli ultimi dettagli per il ritorno all’Aston Villa, firmando un contratto di un anno con opzione per il secondo e visite mediche sostenute a Birmingham. Il classe 1985 si trasferisce in Inghilterra a parametro zero, dato che il contratto con i nerazzurri sarebbe scaduto a fine mese. Young percepirà circa 3 milioni di euro annui.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter starebbe pensando a Kovacic e a Van de Beek per rinforzare il centrocampo. Mateo Kovacic potrebbe arrivare a vestire nuovamente la maglia nerazzurra con la formula del prestito con diritto di riscatto. Seguiranno aggiornamenti…