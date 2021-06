Calciomercato Juventus: il possibile scambio tra Ronaldo e Pogba

Il calciomercato della Juventus ruota intorno al futuro di Cristiano Ronaldo. L’incontro a Milano tra il nuovo dg Federico Cherubini e Mendes l’agente di CR7 potrebbe far sperare che il portoghese resti a Torino? O forse un chiarimento viste le novità in casa bianconera: quale sarà la nuova Juventus di Allegri? E quali sono i piani di Cherubini che ha appena sostituito Paratici? A rendere più in dubbio la situazione, da Manchester arrivano i segnali da Pogba che vuole ritornare alla Juventus. Uno scambio Ronaldo Pogba è possibile?

Incontro tra Mendes e Cherubini sul futuro di CR7

Il futuro di CR7 è sempre più incerto e il suo agente non perde tempo. Mercoledì, infatti, Mendes è arrivato a Milano ed ha parlato con diversi dirigenti italiani tra cui anche Cherubini. La chiacchierata tra i due non ha decretato il destino di Cristiano Ronaldo ma sicuramente è stata significativa. I due avranno parlato del futuro di CR7 e avranno preso in considerazione anche il fattore Allegri e la Juventus che Max ha in mente. Le circostanze, adesso, sono cambiate. Se è stato Paratici a portare il Portoghese a Torino, ora a decidere se resta o se parte, sarà compito anche del nuovo dg della Juventus Cherubini. Non bisogna pensare che sia un novellino. Negli ultimi anni è stato il braccio destro di Paratici e già conosceva Mendes.

Calciomercato Juventus: dentro Pogba e fuori Ronaldo

A far sognare i tifosi juventini ci pensa Paul Pogba. Nei giorni scorsi uno scambio di commenti sui social tra Marchisio e il Francese faceva pensare a un ritorno del Polpo a Torino. Il Principino ha scritto un commento in cui esortava Pogba a tornare e la risposta, con tanto di occhiolino, è stato “Ok Principe prossima destinazione Torino“. Sui social si scherza ma un ritorno non è impossibile. Pogba ha un contratto in scadenza con il Manchester United e il Francese si era già lamentato del disinteresse degli inglesi al rinnovo. Il giocatore non piace solo ai tifosi juventini ma anche alla dirigenza e in particolar modo ad Allegri. Per riportare Pogba a Torino, però, non sarà necessario solo il vil denaro e quindi l’ipotesi di uno scambio sarebbe vantaggiosa per entrambi i club. Ma chi sacrificare? Le ipotesi sono due: Dybala o Ronaldo. Ed è proprio CR7 che potrebbe ingolosire maggiormente il Manchester, sia per il prestigio del giocatore sia per il passato glorioso del portoghese proprio allo United. Uno scambio che pensa al futuro, ma guarda al passato dei due giocatori.