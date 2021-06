Il primo giorno di luglio prenderà il via il mercato estivo 2021. La società giallorossa avrà molto da portare al termine tra rinnovi, addii e nuovi arrivi. “Dichiarazioni d’amore” per il calciomercato Roma, l’attaccante sogna di lavorare con Mou, non ha intenzione di lasciare Roma, ma di restare. Ecco le dichiarazioni di Cengiz Under.

Calciomercato Roma, l’attaccante sogna di lavorare con Mou

Cengiz Under è di proprietà della Roma in prestito al Leicester City. Non è ancora sicuro il suo futuro, fino a poco fa incerto, soprattutto con Fonseca che non aveva ritagliato molto spazio al giocatore. Il club inglese non si è ancora dichiarato sul futuro. Intanto, a Roma, con l’inserimento dello Special One sembrava vicino l’addio, ma stando a quanto dichiarato dal turco, le cose potrebbero cambiare. Under ha affermato: “Se chiedi a qualsiasi giocatore turco, tutti vorrebbero lavorare con lui, lo volevo anch’io. Spero che l’Europeo andrà bene per tutti noi. In questo momento sono concentrato sull’Europeo, ne parleremo più avanti. Non so cosa accadrà”.

Le dichiarazioni del giocatore lasciano intendere di non voler partire, tutto dipenderà anche dal progetto di Mou, se il giocatore rientra nei suoi piani. La Roma non ha bisogno di esuberi, sicuramente non farà piacere al giocatore di restare e non avere spazio. Il classe 1997 ha tante qualità, doti che potrebbero stuzzicare l’allenatore portoghese. Under è un eccellente attaccante esterno, ma è anche un buon trequartista; possiede grande dribbling ed è bravo a svaria su tutta la trequarti, potendo, quindi, anche essere schierato su tutto il fronte d’attacco.