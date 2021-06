Le prime dichiarazioni su Instagram di Christian Eriksen

Christian Eriksen oggi sorride. Lieto fine per una vicenda che ha sconvolto non solo l’intera Europa, ma tutto il mondo. Il centrocampista danese dell’Inter, al 42esimo minuto di Danimarca-Finlandia, si è accasciato a terra in quanto colto da un improvviso malore. L’intervento tempestivo e lucido del Capitano della Danimarca, Simon Kjær, si è rivelato di fondamentale importanza. Grazie alle sue pronte manovre è riuscito a liberare le prime vie respiratorie del centrocampista e ad evitare, in primo luogo, il soffocamento. In un secondo momento ha praticato il massaggio cardiaco. Un gesto che ha contribuito alla salvezza di Eriksen, che oggi fortunatamente è cosciente e ringrazia tutti per la forza e il grande affetto dimostrato da tutti i tifosi e non.

Christian Eriksen, le prime dichiarazioni su Instagram

Sorride e mostra il pollice Christian Eriksen, in una foto su Instagram in cui allega le primissime dichiarazioni: “Ciao a tutti! Voglio ringraziare tutti per i vostri dolci e fantastici saluti e messaggi da ogni parte del mondo. Questo significa davvero molto per me e per la mia famiglia. Sto bene, nonostante le circostanze. Devo ancora sottopormi a qualche esame qui in ospedale, ma mi sento bene. Adesso, durante i prossimi matches, tiferò per i ragazzi della Danimarca. Giocate per tutta la Danimarca. Un saluto a tutti. Christian”.

