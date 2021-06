Copa de la Liga argentina: la finale è Racing-Colón

Saranno il Racing Club de Avellaneda e il Colón de Santa Fe a contendersi la vittoria nella seconda edizione della Copa de la Liga argentina. L’atto conclusivo della competizione andrà in scena venerdì 4 giugno allo “Stadio del Bicentenario” di San Juan.

Il Racing Club de Avellaneda si è qualificato per la finale eliminando nei quarti il Vélez Sarsfield ed in semifinale i campioni uscenti del Boca Juniors. In entrambe le circostanze la “Academia” ha prevalso ai calci di rigore per 4-2 dopo aver chiuso i tempi regolamentari sullo 0-0. Decisivi, al termine di un confronto povero di emozioni, si sono rivelati gli errori commessi dal dischetto dagli “Xeneizes” Carlos Tévez (traversa) e Diego González (parata di Gastón Gómez) che hanno reso ininfluente quello biancoceleste di Fabricio Domínguez (neutralizzato da Agustín Rossi).

Il Colón de Santa Fe, dopo aver avuto la meglio nei quarti sul Talleres de Córdoba per 5-3 (1-1 al termine dei novanta minuti regolamentari), ha superato in semifinale l’Independiente de Avellaneda per 2-0. I “Sabaleros” sbloccano il risultato al 21’ con un calcio di rigore trasformato dal 36enne “El Pulga” Rodríguez. L’Independiente va vicinissimo al pareggio in avvio di ripresa con una traversa colpita su punizione da Lucas Rodríguez (51’) e con un perentorio colpo di testa di Andrés Roa respinto con bravura da Leonardo Burián (57’). I pericoli corsi scuotono il Colón de Santa Fe. I rossoneri, dopo aver colpito al 63’ un palo con un calcio piazzato de “El Pulga” Rodríguez, raddoppiano al 67’ in contropiede con il giovane Santiago Pierotti su assist di Alexis Castro. Per i “Sabaleros” c’è ora la possibilità di mettere in bacheca il primo trofeo importante della storia.

Copa de la Liga argentina

Quarti di finale

Colón de Santa Fe vs Talleres de Córdoba 5-3 d.c.r. (1-1)

Estudiantes La Plata vs Independiente de Avellaneda 1-4 d.c.r. (0-0)

Vélez Sarsfield vs Racing Club de Avellaneda 2-4 d.c.r. (0-0)

Boca Juniors vs River Plate 4-2 d.c.r. (1-1)

Semifinali

Colón de Santa Fe vs Independiente de Avellaneda 2-0

Racing Club de Avellaneda vs Boca Juniors 4-2 d.c.r. (0-0)

Finale, venerdì 4 giugno

Colón de Santa Fe vs Racing Club de Avellaneda