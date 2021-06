Copa Libertadores 2021: sorteggiati gli ottavi di finale

La Copa Libertadores è entrata nel vivo con il sorteggio degli ottavi di finale effettuato nella sede della CONMEBOL a Luque in Paraguay. Le sedici compagini rimaste in lizza per la vittoria finale nella massima competizione calcistica per club del sudamerica appartengono a cinque nazioni differenti. Argentina e Brasile la fanno da padrona avendo qualificato sei squadre a testa. Seguono il Paraguay con due, quindi Cile ed Ecuador con una ciascuna.

Le estrazioni dall’urna 1 con i nomi delle squadre vincitrici degli otto raggruppamenti della fase a gironi incrociate con quelle dell’urna 2 contenenti i club classificatisi al secondo posto nei medesimi hanno dato luogo ai seguenti accoppiamenti:

Defensa y Justicia (Argentina, 2° nel girone A) vs Flamengo (Brasile, 1° nel gruppo G)

Olimpia de Asunción (Paraguay, 2° nel girone B) vs Internacional (Brasile 1° nel girone B)

Vélez Sarsfield (Argentina, 2° nel girone G) vs Barcelona de Guayaquil (Ecuador, 1° nel girone C)

Cerro Porteño (Paraguay, 2° nel girone H) vs Fluminense (Brasile, 1° nel girone D)

Boca Juniors (Argentina, 2° nel girone C) vs Atlético Mineiro (Brasile, 1° nel girone H)

River Plate (Argentina, 2° nel girone D) vs Argentinos Juniors (Argentina 1° nel girone F)

San Paolo (Brasile, 2° nel girone E) vs Racing Club de Avellaneda (Argentina, 1° nel girone E)

Universidad Católica (Cile, 2° nel girone F) vs Palmeiras (Brasile, 1° nel girone A)

Le gare d’andata degli ottavi di finale della Copa Libertadores si disputeranno in casa delle squadre seconde classificate negli otto raggruppamenti della fase a gironi e andranno in scena tra il 13 e il 15 luglio. Quelle di ritorno, a campi invertiti, avranno luogo tra il 20 e il 22 luglio.