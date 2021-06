Copa Sudamericana 2021: delineati gli ottavi di finale

Nella sede della CONMEBOL a Luque in Paraguay si è svolto ieri il sorteggio degli ottavi di finale della Copa Sudamericana. Le sedici squadre ammesse al primo turno ad eliminazione diretta della seconda competizione calcistica per club del sudamerica appartengono a nove differenti paesi (quattro del Brasile; tre dell’Argentina; due della Colombia, dell’Ecuador e dell’Uruguay; una a testa per Paraguay e Perù).

La loro presenza è stata determinata dagli esiti della fase a gironi delle due più importanti competizioni per club del subcontinente. Dall’incrocio tra l’urna contenente le squadre vincitrici degli otto raggruppamenti della Copa Sudamericana e quella in cui erano invece inserite le terze classificate negli otto gruppi della Copa Libertadores sono scaturiti i seguenti accoppiamenti:

Nacional (Uruguay, 3° nel girone F della CL) vs Peñarol (Uruguay, 1° nel girone E)

Sporting Cristal (Perù, 3° nel girone E della CL) vs Arsenal de Sarandi (Argentina, 1° nel girone C)

América de Cali (Colombia 3° nel girone H della CL) vs Athletico Parananense (Brasile, 1° nel girone D)

Liga de Quito (Ecuador, 3° nel girone G della CL) vs Gremio (Brasile, 1° nel girone H)

Independiente del Valle (Ecuador, 3° nel girone A della CL) vs Bragantino (Brasile, 1° nel girone G)

Deportivo Táchira (Venezuela, 3° nel girone B della CL) vs Rosario Central (Argentina, 1° nel girone A)

Santos (Brasile, 3° nel girone C della CL) vs Independiente de Avellaneda (Argentina, 1° nel girone B)

Junior de Barranquilla (Colombia, 3° nel girone D della CL) vs Club Libertad (Paraguay, 1° nel girone F)

Le gare d’andata degli ottavi di finale della Copa Sudamericana si disputeranno in casa delle squadre terze classificate negli otto raggruppamenti della fase a gironi della Copa Libertadores e andranno in scena tra il 13 e il 15 luglio. Quelle di ritorno, a campi invertiti, avranno luogo tra il 20 e il 22 luglio.