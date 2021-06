De Ligt replica le critiche di Van Basten: il difensore senza paura

L’ex grande stella olandese del Milan, Marco Van Basten, aveva mosso diverse critiche nei riguardi del giovane difensore bianconero De Ligt. Critiche molto dure per il centrale che ha deciso di non ignorare le parole dell’ex attaccante, così De Ligt replica le critiche di Van Basten.

De Ligt replica le critiche di Van Basten: “Per me sono complimenti”

La Nazionale olandese, con la vittoria di ieri contro l’Austria, ottiene una qualificazione matematica agli ottavi di finale di questi Europei. A quanto pare non è piaciuta molto la prestazione degli olandesi a Van Basten. L’ex attaccante dei rossoneri e della nazionale degli Orange, ha così criticato la formazione di Frank De Boer. Ma su tutti ha parlato di De Ligt, difensore della Juventus, sul quale ha dichiarato: “È andato in Italia per imparare a difendere, ma non credo che lì abbia imparato molto”.

Durante la conferenza stampa della Nazionale è arrivata la pronta risposta del 21enne bianconero che, nonostante la giovane età non ha avuto paura di “affrontare” uno dei migliori giocatori della storia del calcio olandese. Il De Telegraaf ha riportato la replica del giocatore: “Se qualcuno come il Signor Van Basten ti critica, tu lo ascolti. Anche lui ha giocato in Italia, proprio come me. Capisco quello che sta dicendo, ma a volte bisogna prendere una decisione in un secondo. Anche se le cose vanno bene, bisogna sempre cercare di migliorare.

De Ligt conclude così: “Voglio migliorare ogni allenamento e ogni partita. Non giocherò presto una partita perfetta, ma mi sto impegnando per riuscirci. Sono contento dei complimenti e delle critiche, poi non posso che fare meglio”.