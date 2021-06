Diletta Leotta, addio a DAZN: al suo posto arriva una giornalista di Mediaset

DILETTA LEOTTA LASCIA DAZN? ECCO TUTTE LE INDISCREZIONI – Diletta Leotta sembra davvero destinata a dire addio a DAZN. Diversi personaggi si sono espressi in merito, rivelando interessanti retroscena: tra questi, ecco Sandro Sabatini, Maurizio Pistocchi e Paolo Bargiggia. Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha detto: “Pare che Diletta Leotta lasci Dazn, non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie TV“. Paolo Bargiggia, invece, ha dato conferma attraverso Twitter: “BREAKING! L’ arrivo di @GiorgiaRossi3 a @DAZN_IT può allontanare la @DilettaLeotta dalla tv che trasmetterà la serie A nella prossima stagione“.

Così anche Maurizio Pistocchi, che ha twittato una breve frase che lascia intendere lo stesso scenario descritto dai colleghi: “Dicono che la bella conduttrice, poco riconoscente nei confronti dei suoi Pigmalioni, abbia già firmato il passaggio a un’altra emittente. Si annunciano scintille con la bella di Catania”

Diletta Leotta lascia DAZN, al suo posto in arrivo Giorgia Rossi di Mediaset

Al posto della bionda catanese, è in arrivo su DAZN la giornalista di Mediaset Giorgia Rossi. Quattro anni in più di Diletta Leotta, da diversi anni lavora nella tv di Berlusconi. Tiki Taka, Studio Sport, Pressing, i vari programmi dedicati a Champions League, Mondiali, Europei, Nations League, studi pre e post partita durante la Serie A: queste le sue apparizioni, dal 2013 ad oggi, su Mediaset. Ora è pronta a prendere il posto di Diletta: ricordiamo che, dall’anno prossimo, DAZN avrà i diritti per tutte le partite di Serie A, delle quali sette per ogni giornata in esclusiva assoluta.

Diletta Leotta, invece, potrebbe proseguire la sua carriera su Amazon Prime Video, per il quale già ha lavorato nel cast di Celebrity Hunted 2: Amazon, infatti, trasmetterà alcune partite di Champions League per le prossime tre stagioni.