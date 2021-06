DAZN, ecco la nuova offerta a partire da luglio: 29.99€ al mese per i vecchi clienti, 19.99€ per i nuovi abbonati!

NUOVI PREZZI DAZN, SVELATA L’OFFERTA A PARTIRE DALLA PROSSIMA STAGIONE – Ci siamo, la nuova era del calcio in tv sta per cominciare. A partire dalla prossima Serie A, infatti, sarà possibile vedere tutte le partite del nostro campionato su DAZN. In particolare, 7 match a giornata saranno in esclusiva assoluta sulla rete dell’emittente londinese, mentre le restanti 3 sfide saranno in co-esclusiva con Sky. Come era immaginabile, DAZN ha ovviamente modificato il prezzo di abbonamento al servizio, visto che fino a questa stagione aveva i diritti per sole tre sfide in esclusiva del campionato di Serie A: ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta.

Nuovi prezzi DAZN, ecco quanto costerà abbonarsi al servizio a partire dal 1° luglio

Il servizio di DAZN, a partire dal 1° luglio, sarà offerto al prezzo di 29.99€ mensili. C’è, però, anche un’importante novità: per i nuovi abbonati, ovvero per tutti coloro i quali non sono ancora iscritti e lo faranno tra il 1° e il 28 luglio, il costo sarà di 19.99€ mensili per 14 mesi. Si potrà invece disdire in qualunque momento senza il pagamento di alcuna penale.

Nuovi prezzi DAZN, cosa si potrà vedere con la nuova offerta?

DAZN, a partire dal 1° luglio, offrirà agli utenti abbonati tutte le partite del campionato di Serie A (delle quali 7 in esclusiva assoluta): ma non solo. Perse la Ligue 1 e la Serie B, resterà a DAZN invece la Liga spagnola, ma anche altri sport come la MotoGP, Moto2 e Moto3, Darts, NFL, UFC e la boxe. Chiaramente, però, il pezzo forte dell’offerta di DAZN sarà la Serie A: sperando che diminuiscano i disguidi tecnici avvenuti ripetutamente nel corso di questa stagione.