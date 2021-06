DIRETTA LIVE ACR Messina-Marina di Ragusa: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live ACR Messina-Marina di Ragusa

1′ – TEMPO

Live ACR Messina-Marina di Ragusa: le probabili formazioni

ACR MESSINA (4-3-3): Caruso; Mazzone, Sabatino, Lomasto, Giofrè; Cristiani, Aliperta, Cretella; Bollino, Arcidiacono, Foggia.

Allenatore: Novelli.

MARINA DI RAGUSA (3-5-2): Pellegrino; Pietrangeli, Puglisi, Giuliano; Cervillera, Mauro, Schisciano, Basualdo, Di Bari; Manfrè, Mistretta.

Allenatore: Utro.

ARBITRO: Francesco Burlando della sezione di Genova.

ASSISTENTI: Luca Gibin; Nichita.

Live ACR Messina-Marina di Ragusa: ora e luogo del match

Mercoledì 30 giugno, alle ore 17:00, andrà di scena il match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie D girone I tra ACR Messina-Marina di Ragusa. Le due compagini si sfideranno allo Stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina. La presenza dei tifosi sugli spalti sarà in numero ridotto viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Live ACR Messina-Marina di Ragusa: come arrivano le due squadre

L’ACR Messina si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. I biancoscudati, infatti, hanno vinto per 4-0 in trasferta contro il Troina ed hanno pareggiato per 1-1 sempre in trasferta contro il Licata. Il Marina di Ragusa, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I siciliani, infatti, hanno vinto per 1-0 in casa contro il Santa Maria Cilento ed hanno vinto sempre in casa per 1-0 contro il Troina.