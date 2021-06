Dove vedere Austria-Macedonia del Nord, streaming e diretta tv in chiaro Rai Sport?

Dopo il pareggio ottenuto nell’amichevole contro la Slovacchia (0-0), l’Austria si prepara a debuttare ad Euro 2020 contro la Macedonia del Nord, nella prima giornata del Gruppo C. Austria-Macedonia del Nord si prospetta un match molto interessante in cui gli austriaci partono con i favori del pronostico ma dovranno stare molto attenti alla ‘cenerentola’ Macedonia, alla prima qualificazione alla fase finale degli Europei. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Austria-Macedonia del Nord, streaming gratis e diretta tv in chiaro Rai Sport?

Il match Austria-Macedonia del Nord, valido per la prima giornata del Gruppo C di Euro 2020, si giocherà all’Arena Naţională di Bucarest domenica 13 giugno, a partire dalle ore 18:00. Austria-Macedonia del Nord verrà trasmessa in diretta tv su Sky, più specificatamente su Sky Sport e Sky Sport Football. Gli abbonati a Sky potranno inoltre seguire Austria-Macedonia in streaming gratis sull’applicazione SKY GO, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Per questo match non è disponibile né lo streaming gratis RAI PLAY, né la diretta tv in chiaro su Rai Sport. Austria-Macedonia del Nord verrà trasmessa inoltre su NOW TV.