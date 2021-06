Dove vedere Belgio-Croazia amichevole, streaming e diretta TV in chiaro?

Belgio-Croazia, un antipasto degli Europei. Dopo il deludente pareggio contro la Grecia nonostante il momentaneo vantaggio di Hazard, i diavoli rossi affrontano un altro test per affinare la condizione in vista della rassegna continentale. La nazionale di Hazard farà l’esordio il 12 giugno contro la Russia per poi affrontare Danimarca e Finlandia. Anche i croati sono reduci da un pareggio nell’ultima sfida contro l’Armenia con una rete di Perisic ripresa da Angulo nel secondo tempo. Il match Belgio-Croazia, valido come amichevole internazionale, si gioca domenica 6 giugno alle ore 20.45 nello stadio Re Baldovino di Bruxelles. Curioso dato statistico: si affrontano la terza e la seconda dell’ultimo Mondiale di Russia 2018.

Le probabili formazioni di Belgio-Croazia amichevole internazionale

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Dendoncker, Tielemans; Mertens, Lukaku, Thorgan Hazard.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Barisic; Brozovic, Kovacic; Kramaric, Modric, Vlasic; Perisic.





Dove vedere Belgio-Croazia amichevole, streaming gratis e diretta TV in chiaro Mediaset

Il match Belgio-Croazia, valido come test amichevole, sarà trasmesso in diretta TV in chiaro da Mediaset su canale 20 del digitale terrestre. Gli appassionati potranno seguire la sfida del Re Baldovino anche in diretta streaming gratis su Mediaset Infinity Play. Basta registrarsi con i propri dati e cliccare nella sezione dirette.