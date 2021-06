Dove vedere Bolivia-Argentina, streaming e diretta tv in chiaro Copa America?

Nella notte tra il 28 e il 29 giugno, alle ore 2.00 (ora italiana), all’ “Arena Pantanal”, si affronteranno la Bolivia del C.T César Farias e l’Argentina del C.T Lionel Scaloni, il match è valido per la 5.a giornata del Gruppo A della Copa America. Prima di scoprire dove vedere Bolivia-Argentina in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

Ultimo match per la Bolivia in questa Copa America, infatti la “Verde” è matematicamente ultima nel Gruppo A con 0 punti dopo le sconfitte con Paraguay (3-1), Cile (1-0) e Uruguay (0-2). Infatti il regolamento di questa edizione prevede che le ultime classificate di entrambi i gruppi, siano eliminate dal torneo. L’Argentina, invece, è prima con 7 punti (2 vittorie e 1 pareggio) e vuole chiudere in testa questo girone. L’ “albiceleste” viene dal pareggio contro il Cile (1-1) e dalle vittorie contro Uruguay e Paraguay, entrambe per 1-0.

Dove vedere Bolivia-Argentina Copa America, streaming gratis e diretta tv Sky o Eleven Sports?

Il match Bolivia-Argentina, valevole per la 5.a giornata del Gruppo A della Copa America sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A. Chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Questo match sarà visibile in streaming anche su Eleven Sports al prezzo di 4,99 euro per la singola partita o 7,90 euro per l’abbonamento mensile.