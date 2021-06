Dove vedere Bologna Lazio Primavera, streaming gratis e diretta TV in chiaro Sky o Sportitalia?

Martedì 29 giugno alle ore 17:00 al Centro Tecnico Niccolò Galli si disputerà Bologna Lazio Primavera, incontro valevole come gara di ritorno dello spareggio per non retrocedere dal campionato Primavera 1 TIM 2020-21 “Trofeo Giacinto Facchetti”. Ecco dove vedere in diretta tv in chiaro e in streaming Bologna Lazio Primavera.

Dove vedere Bologna Lazio Primavera: presentazione della partita

L’incontro Bologna Lazio Primavera metterà a confronto due squadre che hanno avuto difficoltà per tutta la stagione: i biancocelesti padroni di casa hanno chiuso al penultimo posto con solo 19 punti all’attivo. Un po’ meglio hanno fatto gli ospiti del Bologna che però non sono riusciti a conquistare il 13° posto, ultimo utile per la salvezza, per 1 solo punto. Ecco dove vedere Bologna Lazio Primavera in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Bologna Lazio Primavera: luogo e orario

Bologna Lazio Primavera si giocherà martedì 29 giugno alle ore 17:00 al Centro Tecnico Niccolò Galli. La gara di andata, disputata lo scorso mercoledì, si è chiusa sul punteggio di 1-1.

Dove vedere Bologna Lazio Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro Sportitalia?

Il match Bologna Lazio Primavera verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming sempre sulla piattaforma online di Sportitalia o scaricando l’app per smartphone e tablet da tutti gli store online.