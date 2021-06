Dove vedere Brasile-Colombia, streaming e diretta tv in chiaro Copa America?

Nella notte tra il 23 e il 24 giugno, alle ore 02.00 (ora italiana), all’ “Estadio Olimpico Nilton Santos”, si affronteranno il Brasile del C.T Tite e la Colombia del C.T Reinaldo Rueda, il match è valido per la 4.a giornata del Gruppo B della Copa America. Prima di scoprire dove vedere Brasile-Colombia in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

Il Brasile dopo le vittorie contro Venezuela (3-0) e Perù (4-0) si è qualificato matematicamente agli ottavi di finale della Copa America. La Colombia, invece, ha vinto all’esordio contro l’Ecuador (1-0), ha pareggiato contro il Venezuela (0-0) e ha perso contro il Perù (1-2). L’altra gara di questo Gruppo B è Ecuador-Perù, riposa il Venezuela.

Dove vedere Brasile-Colombia Copa America, streaming gratis e diretta tv Sky o Eleven Sports?

Il match Brasile-Colombia, valevole per la 4.a giornata del Gruppo B della Copa America sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A. Chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Questo match sarà visibile in streaming anche su Eleven Sports al prezzo di 4,99 euro per la singola partita o 7,90 euro per l’abbonamento mensile.