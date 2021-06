Dove vedere Brasile-Ecuador, streaming e diretta tv in chiaro Copa America?

Questa sera alle ore 23 (le 18 locali) all’Estadio “Olimpico Pedro Ludovico” di Goiânia (capitale dello stato del Goias) si disputerà il match Brasile-Ecuador, valevole per la quinta ed ultima giornata del gruppo B della Copa America, in corso di svolgimento proprio in Brasile. I Verdeoro del ct Tite hanno già conquistato aritmeticamente il primo posto grazie alle tre vittorie in altrettante gare giocate, mentre la Tricolor del ct Gustavo Alfaro sono all’ultimo posto insieme al Venezuela con due punti e per evitare l’eliminazione dovranno necessariamente fare punti, altrimenti con un ko dovranno sperare in un sconfitta della “Vinotinto” contro il Perù. Arbitrerà l’incontro il cileno Roberto Tobar.

Sono 32 i precedenti tra le due Nazionali con il Brasile nettamente in vantaggio per 26-2 e quattro pareggi; l’ultima sfida si è disputata lo scorso 5 giugno e valida per le Qualificazioni ai Mondiali del 2022 con vittoria di Neymar e compagni per 2-0.

Brasile-Ecuador, probabili formazioni

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos, Renan Lodi; Casemiro, Fabinho; Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison; Firmino.

ECUADOR (4-4-2): Galindez; An. Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupiñan; Franco, Mendez, M. Caicedo, Ay. Preciado; E. Valencia, Campana.

Dove vedere Brasile-Ecuador in tv e streaming

Il match Brasile-Ecuador sarà visibile sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Serie A (canale 202 del decoder); inoltre la gara di Copa America si potrà seguire anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.

L’incontro di Goiânia sarà trasmesso in diretta streaming anche da Eleven Sports e per farlo bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

5 giugno 2021, Brasile-Ecuador 2-0: Qualificazioni Mondiali 2022, gli highlights