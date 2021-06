Dove vedere Castellanzese PDHA, streaming Serie D e diretta TV Sportitalia?

Domenica 27 giugno 2021 alle ore 16:00 allo Stadio Municipale Giovanni Provasi di Castellanza (VA) andrà in scena Castellanzese PDHA, finale playoff della Serie D – Girone A 2020/21. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Castellanzese PDHA in diretta tv e in live streaming.

Dove vedere Castellanzese PDHA, presentazione della partita

Il match Castellanzese PDHA è la finale playoff della Serie D – Girone A 2020/21: a confronto due squadre che si sono classificate rispettivamente seconda e terza nel raggruppamento. I padroni di casa sono arrivati a 7 punti dalla qualificazione diretta alla Serie C, ottenuta dal Gozzano, mentre gli ospiti del PDHA hanno chiuso al terzo posto, ad una sola lunghezza dalla Castellanzese. L’ultimo incontro tra le 2 squadre, andato in scena lo scorso 6 giugno, si è concluso con la vittoria della Castellanzese per 3-2. Ecco dove vedere in diretta tv e in live streaming Castellanzese PDHA.

Dove vedere Castellanzese PDHA, live streaming e diretta tv Sportitalia?

L’incontro Castellanzese PDHA si giocherà allo Stadio Municipale Giovanni Provasi di Castellanza (VA), domenica 27 giugno 2021 alle ore 16:00. Per il match non è prevista la programmazione in diretta tv in chiaro e in live streaming gratis. Seguiranno ulteriori aggiornamenti. In ogni caso sarà comunque possibile seguire l’incontro sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).