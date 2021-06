Dove vedere Cile-Bolivia, streaming e diretta tv in chiaro Copa America?

Venerdì 18 giugno, alle ore 23 (ora italiana), all’ “Arena Pantanal” di Cuiabá, si affronteranno il Cile del C.T Martin Lasarte e la Bolivia del C.T Cesar Farias, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo A della Copa America. Prima di scoprire dove vedere Brasile-Perù in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

Il Cile cerca i primi 3 punti della competizione dopo il pareggio per 1-1 del match d’esordio contro l’Argentina. La Bolivia, invece, nel primo match è stata sconfitta per 3-1 dal Paraguay. In questa edizione della Copa America le 10 squadre partecipanti sono divise in 2 gruppi da 5 squadre e accedono agli ottavi di finale quattro squadre su 5. L’altra gara di questo Gruppo A è Argentina-Uruguay, riposa il Paraguay.

Dove vedere Cile-Bolivia Copa America, streaming gratis e diretta tv Sky o Eleven Sports?

Il match Cile-Bolivia, valevole per la 2.a giornata del Gruppo B della Copa America sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A. Chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Questo match sarà visibile in streaming anche su Eleven Sports al prezzo di 4,99 euro per la singola partita o 7,90 euro per l’abbonamento mensile.