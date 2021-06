Dove vedere Lavello-Taranto, streaming gratis Serie D e diretta TV in chiaro?

Domani pomeriggio, alle ore 16, allo stadio “M. Lorusso” di Venosa, si disputerà Lavello-Taranto, match valido per la 34.a ed ultima giornata del girone H di Serie D. A scendere in campo saranno i lucani di Karel Zeman e gli ionici di Giuseppe Laterza. Prima di scoprire dove vedere Lavello-Taranto in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I lucani sono quarti in classifica con 54 punti (14 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta per 2-0 contro la Fidelis Andria. Il Lavello è in piena corsa playoff con 2 punti di vantaggio su Bitonto e Casarano, che se la vedranno rispettivamente contro Fasano e Puteolana. Il Taranto, invece, è primo con 66 punti (18 vittorie, 12 pareggi e 3 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria per 4-2 contro il Cerignola. Gli ionici in quest’ultima di campionato si giocano la promozione diretta in Serie C e hanno il destino nelle loro mani con il Picerno a -1 pronto ad approfittarne. Picerno che giocherà in casa contro il Gravina già salvo.

Lavello-Taranto sarà diretta da Cristiano Ursini di Pescara, coaudiuvato da Gilberto Laghezza di Mestre e Nicola Zandona’ di Portogruaro.

Dove vedere Lavello-Taranto in tv e streaming

Il match Lavello-Taranto, valido per la 34.a ed ultima giornata del girone H del campionato di Serie D, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva per la regione Puglia e Basilicata sul canale 85. La gara sarà visibile anche in streaming consultando il sito www.canale85.it e persino sulla pagina Facebook di “Canale 85”. Inoltre gli aggiornamenti Live verranno forniti sulle due pagine social delle due società.