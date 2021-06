Mercoledì 16 giugno alle ore 15:00 al Centro Sportivo Vismara di Milano si disputerà Milan Genoa Primavera, incontro valevole per la 30^ e ultima giornata del campionato Primavera 1 TIM 2020-21 “Trofeo Giacinto Facchetti”. Ecco dove vedere in diretta tv in chiaro e in streaming Inter Milan Primavera.

Dove vedere Milan Genoa Primavera: presentazione della partita

L’incontro Milan Genoa Primavera metterà a confronto due squadre che non chiedono più nulla alla stagione: da un lato i padroni di casa rossoneri, attualmente noni in classifica con 41 punti, e i rossoblù ospiti che con i 39 punti all’attivo sono undicesimi in graduatoria. Ecco dove vedere Milan Genoa Primavera in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Milan Genoa Primavera: luogo e orario

Milan Genoa Primavera si giocherà mercoledì 16 giugno alle ore 15:00 al Centro Sportivo Vismara di Milano. Nella gara di andata rossoneri e rossoblù si sono divisi la posta con un pareggio a reti bianche.

Dove vedere Milan Genoa Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro Sportitalia?

Il match Milan Genoa Primavera verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming sempre sulla piattaforma online di Sportitalia o scaricando l’app per smartphone e tablet da tutti gli store online.