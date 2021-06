Dove vedere Portogallo-Israele amichevole, streaming e diretta TV in chiaro?

Il match Portogallo-Israele, valido come amichevole internazionale, si gioca mercoledì 9 giugno alle ore 20.45 nello stadio Josè Alvalade di Lisbona. I lusitani sono reduci dallo 0-0 contro la Spagna nella sfida di giovedì scorso e affrontano la nazionale di Ruttensteiner nell’ultimo test in vista dell’inizio degli Europei. Il Portogallo debutterà nel gruppo F martedì 15 giugno alle ore 18 contro l’Ungheria a Budapest, poi giocherà sabato 19 giugno contro la Germania alle 18 a Monaco di Baviera e infine contro la Francia mercoledì 23 giugno alle ore 21 a Budapest. Nei cinque precedenti in gare ufficiali tra le due squadre si registrano due vittorie dei lusitani, due pareggi e un successo degli israeliani nel lontano 1981.



Le probabili formazioni di Portogallo-Israele amichevole 9 giugno

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Fonte, Guerreiro; Danilo Pereira, W. Carvalho, Bruno Fernandes; Joao Felix, André Silva, C. Ronaldo. C.T: Santos.

Israele (5-3-2): Harush; Dasa, Taha, Yeini, Bitton, Ben Harush; Solomon, Natcho, Lavi; Saba, Zahavi. C.T: Ruttensteiner.



Dove vedere Portogallo-Israele amichevole 9 giugno, streaming gratis e diretta tv in chiaro Mediaset?

Il match amichevole non sarà visibile né in diretta TV né in diretta streaming sul territorio italiano. Nessuna emittente ha acquisito i diritti televisivi della sfida del Josè Alvalade. Gli appassionati potranno seguire l’incontro sul satellite collegandosi ai canali nazionali di Israele e Portogallo o tramite le dirette live testuali sul web.