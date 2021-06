Dove vedere Spagna-Portogallo amichevole, streaming e diretta TV in chiaro?

Spagna-Portogallo, una grande sfida come antipasto degli Europei. Dopo il pareggio 0-0 dello scorso ottobre, le due nazionali tornano a sfidarsi in amichevole in preparazione a Euro 2020, in programma dall’11 giugno. Il match Spagna-Portogallo si gioca venerdì 4 giugno alle ore 19.30 nello stadio Wanda Metropolitano di Madrid. I padroni di casa di Luis Enrique saranno inserite nel Gruppo E insieme a Polonia, Slovacchia e Svezia mentre il Portogallo, inserito nel Gruppo F, se la vedrà con Francia, Germania e Ungheria. I lusitani devono difendere il titolo di Campioni d’Europa conquistato nel 2016 in Francia, quando sconfissero proprio i galletti in finale grazie al goal firmato nei supplementari da Eder.

Le probabili formazioni di Spagna-Portogallo

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Pau Torres, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Thiago, Busquets, Koke; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patrici; Semedo, Pepe, Fonte, Guerreiro; Danilo Pereira, W.Carvalho, Bruno Fernandes; Joao Felix, André Silva, Ronaldo.





Dove vedere Spagna-Portogallo amichevole 4 giugno, streaming gratis e diretta tv in chiaro Mediaset

Il match amichevole non sarà visibile né in diretta TV né in diretta streaming sul territorio italiano. Nessuna emittente ha acquisito i diritti televisivi della sfida del Wanda Metropolitano. Gli appassionati potranno seguire l’incontro sul satellite collegandosi ai canali nazionali di Spagna e Portogallo o tramite le dirette live testuali sul web.