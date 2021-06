Dove vedere Taranto-Cerignola, streaming gratis Serie D e diretta TV in chiaro?

Domani pomeriggio, alle ore 16, allo stadio “Iacovone” si disputerà Taranto-Cerignola, match valido per la 33.a giornata del girone H di Serie D. A scendere in campo saranno gli ionici di Giuseppe Laterza e gli ofantini di Michele Pazienza. Prima di scoprire dove vedere Taranto-Cerignola in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il Taranto è primo in classifica con 63 punti (17 vittorie, 12 pareggi e 3 sconfitte) con 1 solo punto di vantaggio sul Picerno, secondo, e impegnato in trasferta contro il Fasano. Taranto reduce dal pareggio esterno a reti bianche contro il Francavilla. Il Cerignola, invece, è sesto con 49 punti (13 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte) a soli 2 punti dal Bitonto, quinto, e in zona playoff. Gli ofantini sono reduci da 2 vittorie consecutive contro Real Aversa (1-3) e Fasano (4-0).

Taranto-Cerignola sarà diretta da Riccardo Fichera di Milano, coaudiuvato da Marco Giudice di Frosinone e Pierpaolo Vitale di Salerno.

Dove vedere Taranto-Cerignola in tv e streaming

Il match Francavilla-Taranto, valido per la 33.a giornata del girone H del campionato di Serie D, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva per la regione Puglia e Basilicata sul canale 85. La gara sarà visibile anche in streaming consultando il sito www.canale85.it e persino sulla pagina Facebook di “Canale 85”. Inoltre gli aggiornamenti Live verranno forniti sulle due pagine social delle due società.