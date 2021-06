Dopo la sconfitta rimediata al debutto contro l’Olanda, l’Ucraina si prepara ad affrontare la Macedonia del Nord nel secondo turno del gruppo C di Euro 2020. Ucraina-Macedonia del Nord si prospetta un match cruciale per le sorti del gruppo C infatti, in caso di eventuale vittoria dei ragazzi allenati da Shevchenko, la Macedonia sarebbe ormai ad un passo dall’eliminazione nella massima competizione calcistica europea. Ecco tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Ucraina-Macedonia del Nord: streaming e diretta tv in chiaro RAI?

Dove vedere Ucraina-Macedonia del Nord: streaming gratis Rai Play e diretta tv in chiaro RAI?

La partita Ucraina-Macedonia, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020, si giocherà al National Arena di Bucharest a partire dalle ore 15.00 di Giovedì 17 Giugno 2021. Ucraina-Macedonia verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky, più precisamente ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Gli abbonati a Sky potranno seguire il match in streaming gratis mediante l’applicazione SKY GO, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc, smart tv e tablet. Per Ucraina-Macedonia non è disponibile né lo streaming gratis su Rai Play né la diretta tv in chiaro RAI.